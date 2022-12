Barnehage i Ålesund totalskadd i brann

NTB

Det brøt natt til fredag ut brann i en barnehage i Ålesund. Deler av bygget er totalskadd.

Det dreier seg om Barnas Hage i Larsgården.

– Barnehagen er i full fyr, foreløpig ikke fare for spredning og behov for evakuering av tilstøtende boliger, opplyste operasjonssentralen i Møre og Romsdal politidistrikt.

Meldingen om brannen kom like etter klokka 1.30 natt til fredag, ifølge Sunnmørsposten.

– Vi fikk melding fra naboer som hørte brannalarmen gå her i barnehagen på Nørve. Vi kjørte til stedet og observerte ganske rakt at det var full fyr med åpne flammer i vestsiden av bygget, sier innsatsleder Christian Vegsund, som opplyser at ingenting tyder på at det er folk i bygget.

Avisas reporter på stedet anslo natt til fredag at rundt en tredel av barnehagen er overtent.