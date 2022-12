Norges Bank utelukker tre selskaper fra Statens pensjonsfond utland

NTB

Tre selskaper utelukkes fra Statens pensjonsfond utland på bakgrunn av risiko for brudd på menneskerettigheter.

Selskapene PTT PCL (PTT) og datterselskapet PTT Oil and Retail Business PCL (PTTOR) stenges nå ute fra Statens pensjonsfond utland. Årsaken er en uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til alvorlig krenkelse av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner. Det skriver Norges Bank på sine egne nettsider.

Hovedstyret har også besluttet å utelukke selskapet Cognyte Software Ltd grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til grove menneskerettsbrudd. Observasjon av selskapet Leonardo SpA avsluttes også, grunnet risiko for korrupsjon.

Hovedrådet har konkludert med at anbefalingene de har fått fra Etikkrådet er gode nok til å gjennomføre utestengelsene.