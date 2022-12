Vedum vil ikke utsette dato for lakseskatten

Både finansminister Trygve Slagsvold Vedum og flertallet på fylkestinget i Trøndelag er enige om at en grunnrenteskatt må på plass. Spørsmålet er bare når det egner seg best at den trer i kraft.

NTB

Ap og Sp i Trøndelag krevde onsdag regjeringen utsetter den omstridte lakseskatten. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum setter ned foten.

– Jeg ser at de i sin uttalelse mener det er viktig at det innføres en grunnrenteskatt, men er uenige om tidspunktet og ønsker en litt annen metode, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til VG.

Et bredt flertall på fylkestinget i Trøndelag mener det er grunnlag for en grunnrente i havbruksnæringen som regjeringen foreslår. Samtidig krever de at oppstarten som er tenkt 1. januar 2023 utsettes. Vedum sier innspillene vil lyttes til i høringen, men datoen grunnrenteskatten trer i kraft, forblir uendret.

Havbruksnæringen bruker store arealer i både norske fjorder og sjøområder Regjeringen mener det er rimelig at fellesskapet får en del av avkastningen i form av grunnrenteskatt. Den vil ifølge VG dreie seg om lakseoppdrettsselskaper i all hovedsak.

– Jeg forstår at flere av selskapene ikke ønsker å betale grunnrenteskatt på 40 prosent, fordi dette gjør jo at de kan betale ut litt mindre i utbytte. Men vi følger en norsk tradisjon om at selskaper som har veldig store overskudd som følge av at de høster av fellesskapets naturressurser, skal betale et ekstra bidrag tilbake til kommunene, lokalsamfunn og fellesskapet, sier Vedum.