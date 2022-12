Mehl beklager overfor Viggo Kristiansen: – Du har blitt frarøvet store deler av ditt liv

Justisminister Emilie Enger Mehl kommer med en formell og uforbeholden beklagelse overfor Viggo Kristiansen på vegne av den norske regjeringen.

Hun åpnet med å si at hun beklaget uten forbehold.

– Viggo, jeg vil si unnskyld for den uretten du har måttet tåle, sa Mehl på vegne av regjeringen under et pressemøte torsdag kveld.

Justisministeren virket tydelig berørt da hun ba om unnskyldning for at han blitt frarøvet store deler av sitt liv i frihet.

– Det er vanskelig å sette seg inn i hvordan det har vært for deg å gjennomføre enn så lang forvaringsdom for forhold som du nå er frifunnet for, sa Mehl.

– Kanskje norgeshistoriens største rettsskandale

Hun understrekte at det var viktig for henne på vegne av regjeringen å beklage for den uretten staten har begått mot han.

– Dette er kanskje norgeshistoriens største rettsskandale, sa Mehl til VG etter pressekonferansen.

Beklagelsen kom på etter at Viggo Kristiansen tidligere på ettermiddagen ble ettertrykkelig trodd av en domstol og renvasket – 22 år etter at han hevdet sin uskyld første gang.

– Lagmannsretten legger påtalemyndighetens vurderinger og konklusjon til grunn. Viggo Kristiansen blir derfor å frifinne, sa lagmann Tonje Vang da hun avsluttet opplesningen av den delen av dommen som gjaldt frifinnelsen for drapene og voldtektene i Baneheia-saken.

Varsler gransking

Mehl opplyste også i dag at hun vil opprette en uavhengig granskningsutvalg i Baneheia-saken.

– I Norge som rettsstat må vi å lære av våre feil, sa Mehl.

Regjeringen vil opprette et eget granskningsutvalg på nyåret etter Viggo Kristiansens frifinnelse i retten.

– Vi vil finne årsakene til at Kristiansen ble uriktig dømt. Vi må klargjøre hvorfor gjenåpning av saken tok så lang tid og vi må finne ut hva vi kan lære, og hvilke endringer vi kan gjøre, for å redusere risikoen for uriktige domfellelser i fremtiden, og sikre at også gjenåpningsinstituttet fungerer godt.

Forsvarer: Mehl har nå ansvar for at ord blir til handling

– Hun har nå ansvar for at ord blir til handling, sier Viggo Kristiansens forsvarer Bjørn André Gulstad etter beklagelsen fra justisminister Emilie Enger Mehl.

I en kommentar til NTB beskriver Gulstad det som «riktig og viktig» at justisministeren kommer med en uforbeholden beklagelse til Viggo Kristiansen.

– At Emilie Enger Mehl personlig henvender seg direkte til Viggo og uttrykker at hun også personlig føler dette sterkt, er fint å se, sier han.

– Justisministeren har nå ansvar for at ord blir til handling, og vi ser fram til at den bebudede granskning blir så bred og grundig som en slik alvorlig sak fortjener, legger Gulstad til.