Lave bensinpriser førte til kaostilstander

Shell i Rosenkrantzgata i Drammen kunne skilte med 15,32 kroner literen for bensin og 17,33 kroner literen for diesel torsdag 15. desember. Mange stasjoner over hele landet satte ned prisene denne ettermiddagen etter at Circle-K-kjeden inviterte til «happy hour» i tre timer torsdag.

Ved flere bensinstasjoner over hele landet var det tilnærmet kaos da prisen på drivstoff ble satt ned med flere kroner literen torsdag.

I Tvedestrand sto det på ettermiddagen flere biler i kø ved drivstoffpumpene på både Uno X og Shell etter at både bensin- og dieselprisen kom helt ned på 15-tallet, for første gang på svært lang tid

Ifølge Tvedestrandsposten kunne førstnevnte skilte med 15,75 for diesel og 15,77 for bensin, mens Shell-stasjonene kom ned i henholdsvis 16,45 og 16,09 per liter ved 16-tiden.

Måtte kalle inn ekstra personale

I Drammen kunne en Shell-stasjon skilte med 17,33 for diesel og 15,32 for bensin.

I Lørenskog ble det kaos ved pumpene da Circle K-kjeden satte ned pumpeprisen mellom klokken 15 og 17 med to kroner under listepris, skriver MittLørenskog. Stasjonen hadde innkalt ekstra personale for å bistå.

Førjulsstunt

Årsaken til at prisene falt for en stakket stund var det da også nettopp Circle-K som i stor grad sto for. Stuntet var nemlig en del av en førjulskampanje på over 2.000 Circle K-stasjoner over hele Europa, og deriblant over 250 stasjoner i Norge.

Både i Oslo, i Tromsø, i Hamar og i Bergen meldes det om lignende tilstander.

Kommunikasjonssjef Lillian Aasheim i St1 – som driver Shell-stasjonene i Norge – vil ikke kommentere om det dreier seg om en priskrig.

– Vi jobber beinhardt for å til enhver tid ha konkurransedyktige priser til våre kunder – i dag som andre dager, sier hun til NTB.