HRS advarer om betydelig snøskredfare

NTB

Hovedredningssentralen Sør-Norge melder om stor fare for snøskred grunnet kraftig snøfall og minner om fjellvettreglene.

Det er ventet et kraftig snøfall over Sør-Norge de kommende dagene. HRS sender i den anledning ut varsel om betydelig snøskredfare via sin Twitter-konto.

– Det er sendt ut varsel om BETYDELIG SNØSKREDFARE. Sjekk vær og føreforhold der du skal ut og ferdes, og legg en plan for en trygg og fin tur, skriver de.

I Møre og Romsdal varsles snøskredfare på nivå tre både fredag og lørdag, ifølge varsom.no. HRS oppfordrer til å se an været før man går ut på tur, og å følge fjellvettreglene.