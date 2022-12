Flere ulykker: Enorme køer på E6 inn mot Oslo

Køen skal ha strukket seg helt fra Tangerudkrysset til Skedsmokorset på et tidspunkt.

Rett før klokken to torsdag meldte Vegtrafikksentralen øst om en trafikkulykke på Twitter.

«Tangerudkrysset i Oslo: Redusert framkommelighet i retning mot Oslo pga. trafikkuhell rett før avkjøringen», skriver Vegtrafikksentralen.

En ambulanse og en personbil skal ha vært involvert i ulykken. Det er ikke meldt inn noen skader.

Kø til Skedsmokorset

Til Dagbladet forteller trafikkoperatør Trude Lindstad ved Vegtrafikksentralen øst at køen sto helt opp til Skedsmokorset.

Det skulle ikke gå lang tid før det ble meldt om nok en hendelse på E6 i retning Oslo.

– Et kvarter seinere fikk vi melding om et vogntog med stans i køen. Det har skjedd rett ved rett ved Djupdalstoppen retning Oslo. To separate hendelser på nesten samme sted fører til lange, lange køer bakover på E6, sier Lindstad til avisen.

Ny ulykke

Også en trafikkulykke som fant sted på E6 ved Lindeberg i Oslo forårsaker trafikale utfordringer.

– Flere felt er sperret og det skaper mye kø i området, skriver politiet i Oslo på Twitter.

Politiet antar at saken dreier seg om en påkjøring bakfra. Det er ikke meldt om personskade. En av de involverte får tilsyn av ambulanse på stedet.

– Det er noe materiell skade, så minst en bil må berges, skriver politiet.

Trafikken går sakte forbi i et av feltene, men politiet understreker at det fremdeles er lang kø på området.

Vegtrafikksentralen Øst opplyser om store kødannelser i retning sentrum ved Furuset som følge av trafikkulykken.

Mange henvendelser

Kort tid senere tikket det inn enda en melding om et vogntog som sto stille mellom Hvam og Djupsdalstoppen.

På et tidspunkt ble det dermed jobbet med bilberging både ved Hvam og på Djupdalen.

15.34 kunne Vegtrafikksentralen melde at bilen ved Hvam er berget. Nå er det berging av vogntoget på Djupdalen som står for tur. På grunn av dette, er det fortsatt køer fra Bergerkrysset i retning Oslo.