Forsvarer: Erstatningskravet for Viggo Kristiansen blir tidkrevende

NTB

Arbeidet med å utforme et erstatningskrav for Viggo Kristiansen vil pågå hele neste år, tror Kristiansens forsvarere.

Viggo Kristiansen, som torsdag ble frifunnet for drapene i Baneheia, har sonet over 20 år i fengsel etter at han ble dømt.

Viggo Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin har tidligere anslått at Kristiansen kan kreve mer enn 30 millioner kroner i erstatning, men selve arbeidet med å utforme erstatningskravet har enda ikke startet.

– Skal man gjøre et grundig og forsvarlig arbeid i en så stor sak, så vil neste år gå med til å få laget det erstatningskravet, sier Kristiansens forsvarer Andre Gulstad.

Komplisert regnestykke

Han sier at det blant annet skal få erstattet økonomisk tap i over 20 år.

– Samfunnet har endret seg de siste 20 årene, sier forsvareren og trekker fram utviklingen i boligprisene som et eksempel.

– Hvis han hadde hatt en bolig, hva ville den ha steget i verdi, spør forsvareren og sier at dette er et komplisert regnestykke.

Gulstad nevner også tapt arbeidsinntekt og pensjonspoeng som punkter som må inn i erstatningskravet.

Smerte og ubehag

Forsvareren sier de vil ta utgangspunkt i straffeprosessloven når erstatningskravet skal fremmes for urettmessig straffeforfølgelse.

Det skal også kreves erstatning for ulempe, smerte, ubehag, i tillegg til økonomisk tap. Og det må utredes livsskader på Viggo Kristiansen, som kan ta tid.

– Det kan være mange ting som må utredes som vi per i dag ikke har på blokka. Så summen av alt gjør at det heller vil ta litt for lang tid enn for kort tid, sier Gulstad.

Relativt store summer

Ifølge Gulstad må det avklares raskt om statsforvalteren er klar til å betale for dette, og om rettsstaten er klar for å bruke de relativt store summene arbeidet vil koste.

– Dette er ikke noe bare en advokat kan jobbe med en uke eller to. Her snakker vi om et team med flere advokater, fullmektig og sekretær. Vi må kanskje ha inn utredere, økonomer, sakkyndige med mer. Dette vil koste mye og det vil ta mye tid, sier Gulstad.

Han sier videre at for å hindre videre stigmatisering av Viggo Kristiansen raskt, at det bør vurderes å utbetale et betydelig forskudd, slik at han for eksempel kan kjøpe seg en egen leilighet.