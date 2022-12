Varsler dom mandag i saken etter Nav-drapet i Bergen

NTB

Dommen etter drapet på Nav Åstad i Bergen faller mandag.

Det bekrefter Hordaland tingrett overfor NTB.

Det var 20. september i fjor at en 40 år gammel mann gikk inn på et NAV-kontor i Bergen og drepte Marianne Amundsen og forsøkte og drepe Ida Aulin mens de var på jobb.

Aktor har lagt ned påstand om at mannen dømmes til 21 års forvaring. Den siktede mannen har erkjent straffskyld etter drapet, men mannens forsvarer, advokat Morten Grimstad, har tidligere opplyst at mannen er psykisk syk, og at mannen selv sier han ikke husker mye av det som skjedde.

Møtet mellom tiltalte og de to Nav-ansatte var avtalt på forhånd. Vitner har fortalt at de hørte Aulin rope at mannen hadde kniv kort tid etter at møtet startet. Ifølge videoovervåking skal det ha gått bare 29 sekunder fra mannen gikk inn på møterommet til han gikk ut igjen, skriver Bergensavisen. I løpet av de 29 sekundene skal Amundsen og Aulin ha blitt knivstukket 50 ganger.