Forsvarer forventer beklagelse fra justisministeren til Kristiansen

Viggo Kristiansens forsvarer Andre Gulstad forventer at justisminister Emilie Enger Mehl kommer med en beklagelse til 43-åringen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Viggo Kristiansens forsvarer Andre Gulstad forventer at justisministeren kommer med en beklagelse etter at Kristiansen nå er frikjent for Baneheia-drapene.