Forsvarer: Viggo Kristiansen ble frikjent fordi han hadde flaks

NTB

Viggo Kristiansen er blitt fri mann fordi flere enkeltpersoner i riktig rekkefølge bidro til å få saken hans gjenopptatt, sier advokat André Gulstad.

– Viggo Kristiansen ser ikke frifinnelsen som en seier, men derimot som et opphør av en urett, som for han har vært vanskelig å leve med, sier advokat Gulstad.

I en uttalelse etter frifinnelsen av Viggo Kristiansen i Borgarting lagmannsrett torsdag ettermiddag, rettet Gulstad oppmerksomhet og en takk til alle som opp gjennom årene har bidratt til gjenopptakelsen. Han vil ikke uten videre si at frifinnelsen viser at den norske rettsstaten fungerer.

Flaks

– Jeg vil gå så langt som å si at Viggo Kristiansen er en fri mann i dag, fordi i han i større eller mindre grad, har hatt flaks i prosessen, sier Gulstad og viser til at saken avdekker behov for endringer.

Alle fra psykolog Atle Austad og advokat Sigurd Klomsæt, til tidligere Dagbladet-journalist Eivind Pedersen og advokat Arvik Sjødin ble framhevet. Videre takket advokaten Terje Helland i støttegruppa og forfatter og journalist Bjørn Olav Jahr.

Blant de mange som Gulstad hadde på takkelisten, var også det avgjørende flertallet i Gjenopptakelseskommisjonen som første til at Viggo Kristiansen fikk saken gjenopptatt i 2021.

Forsvarer Bjørn André Gulstad klemmer far til Viggo Kristiansen Svein Kristiansen (t.h) etter at Viggo Kristiansen ble frifunnet i Baneheia-saken i Borgarting lagmannsrett Les mer Lukk

Forventer unnskyldning

– Uten flertallet i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker – som på tross av motstand fra utreder, politiet i Agder, statsadvokaten i Agder, bistandsadvokater og leder av kommisjonen – klarte å stå imot og likevel innstille på gjenåpning, hadde ikke Kristiansen vært en fri mann i dag, sa Gulstad.

Advokaten viste til daværende justisminister Knut Storbergets (Ap) uforbeholdne unnskyldning da Fritz Moen i 2004 og 2006 var blitt frifunnet for to drap.

– Jeg forventer at justisminister, Emilie Enger Mehl, gjør det samme innen kort tid, sier Gulstad.