Nær 15.000 ansatte i Equinor har betalt for mye skatt

NTB

Nesten 100 millioner kroner er feilaktig blitt betalt i skatt for ansatte i Equinor. Det jobbes med en løsning for at de får tilbake pengene.