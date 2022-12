Norges Bank setter opp styringsrenten – ny renteheving varsles første kvartal

NTB

Norges Bank hever styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. De mener det mest sannsynlig kommer en ny renteheving første kvartal neste år.

Torsdag satte Norges Bank opp renten med 0,25 prosentpoeng. Det er sjuende gang renten økes siden nullnivået under koronapandemien. Dermed ligger styringsrenten nå på 2,75 prosent – og er nå på sitt høyeste nivå siden 2009.

Men det stopper ikke der: Norges Bank mener renten mest sannsynlig vil fortsette å stige. Det videre forløpet vil avhenge av den økonomiske utviklingen, skriver Norges Bank.

– Prognosene for norsk økonomi er mer usikre enn normalt, men går det som vi nå tror, vil styringsrenten ligge rundt 3 prosent neste år, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Norges Banks vurdering er at det fortsatt er behov for en høyere rente for å dempe inflasjonen

Boliglånsrente på rundt 4 prosent

En styringsrente på 2,75 prosent vil bety en boliglånsrente på rundt 4 prosent, ifølge DNBs sjeføkonom Kjersti Haugland.

Forbrukerorganisasjonen Huseierne tror Norges Bank burde ha ventet med å sette opp renta, og tror de fleste husholdningene må forberede seg på en hard vinter og vår.

– Husholdningenes økonomi er under sterk press på grunn av økte strømpriser, økte kommunale avgifter og økte priser generelt, sier Carsten Henrik Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i forbrukerorganisasjonen Huseierne til NTB.

Rentehevingen får virkning fra februar. Huseierne forventer at de første bankene annonserer sine rentehevinger allerede fredag eller mandag.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache fortalte torsdag at Norges Bank øker styringsrenta med 0,25. Les mer Lukk

Kan bli behov for høyere rente

Norges Bank mener at dersom presset i økonomien vedvarer, og det blir utsikter til at inflasjonen holder seg høy lenger enn vi nå anslår, kan det bli behov for en høyere rente enn det de så for seg.

– Dersom inflasjonen avtar raskere eller arbeidsledigheten blir høyere enn ventet, kan renten bli lavere enn anslått, skriver Norges Bank.

I sin rapport skriver de at de tror prisveksten i tiden framover vil holde seg høyere enn tidligere anslått. Det er særlig prisene på strøm og matvarer som trekker opp, men også prisene på en rekke varer og tjenester har steget mer enn normalt.

– Fortsatt behov for en høyere rente

Det var på forhånd ventet at Norges Bank ville sette opp renten og de aller fleste eksperter mente at en renteøkning på 0,25 prosentpoeng var det mest sannsynlige.

– Vi har et underliggende inflasjonspress som har vært sterkere enn ventet. Samtidig har økonomien holdt seg bedre flytende enn vi har trodd. I lys av dette ville det vært overraskende om Norges Bank snudde helt om på planene nå og lot være å heve renta, sa DNBs sjeføkonom Kjersti Haugland til NTB før rentebeslutningen var kjent.

Norges Bank vurderer at det fortsatt er behov for en høyere rente for å dempe inflasjonen.

– Konsumprisene har steget raskt, og prisveksten er klart over målet. Det er fortsatt høy aktivitet i norsk økonomi, og arbeidsledigheten har holdt seg svært lav. Samtidig ser vi nå et omslag i økonomien, og høyere prisvekst bidrar til svekket kjøpekraft for husholdningene. Mindre press i økonomien vil etter hvert bidra til å dempe prisveksten, skriver Norges Bank.