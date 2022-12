Tre menn dømt til lange fengselsstraffer etter macheteangrep i Oslo

NTB

Tre menn i begynnelsen av 20-årene er i Borgarting lagmannsrett dømt for «uprovosert» og «hensynsløst» drapsforsøk på Haugenstua i august 2020.

Mannen som ble forsøkt drept ble lørdag 29. august 2020 angrepet av mellom fem og sju menn som stakk og hogget ham over store deler av kroppen med to macheter. Han ville ikke overlevd om han ikke hadde fått livreddende behandling og blodtilførsel. Han fikk likevel varige og alvorlige skader etter hendelsen.

I mars ble fire menn, alle i begynnelsen av 20-årene, dømt for drapsforsøk i Oslo tingrett. Samtlige ble dømt til rundt sju års fengsel.

Nå er tre av dem dømt på nytt i Borgarting lagmannsrett, mens den fjerde er frikjent. Mennene har selv nektet for å ha deltatt i macheteangrepet. Det skriver Avisa Oslo , som omtalte saken først.

Lagmannsretten mener mye tyder på at fjerdemann også var involvert i angrepet, men bevisene er ikke tilstrekkelige for å dømme ham.

De tre dømte fikk mellom sju år og to måneder og sju år og ni måneders fengsel.

«Volden fremstår som meget brutal og hensynsløs og var uprovosert», konkluderer Borgarting lagmannsrett.

I dommen kommer det fram at motivet skal være en konflikt mellom gjengmiljøer på Lørenskog og Haugenstua.

Alle de tiltalte er tidligere straffedømt for blant annet voldsbruk. To av dem er dømt for ran av tre kvinner og en av dem er straffet for å ha båret machete på offentlig sted i april 2020.

I tillegg til fengselsstraffen må de tre dømte mennene ut med over en million kroner i erstatning til den fornærmede mannen.