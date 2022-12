NTB

Både torsdag og fredag er det varslet betydelig snøskredfare flere steder i landet. Særlig i Nord-Norge bør man være ekstra oppmerksom.

Fra Lofoten og nordover er det torsdag og fredag sendt ut et farevarsel på nivå 3 for snøskred. Det viser oversikten hos Varsom.no.

Nivå 3 betyr at det er en betydelig fare for at det vil gå skred.

Det samme varselet gjelder også for Helgeland torsdag og fredag.

Bakgrunnen for varselet er at det kan komme stor mengder nysnø de neste dagene. Kombinert med mye vind kan dette føre til skred løsner av seg selv.