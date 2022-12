SV-leder Audun Lysbakken vil ikke melde Norge ut av Nato

NTB

SV-leder Audun Lysbakken har ombestemt seg om Nato seg etter krigen i Ukraina og Sverige og Finlands ja til Nato.

Frem til nå har avtroppende SV-leder Audun Lysbakken vært taus om hva han mener om norsk Nato-medlemskap. Nå sier Lysbakken til Klassekampen at han fortsatt er sterkt kritisk til Nato, men vil ikke lenger melde Norge ut.

SVs forløper Sosialistisk Folkeparti ble dannet i 1961 av utbrytere og folk som var ekskludert fra Arbeiderpartiet. Hovedsakene til partiet var norsk utmelding av Nato og nedrustning.

– Mitt og flertallet i SVs sentralstyres svar er at utmeldelse ikke lenger er den beste planen for å nå våre sikkerhetspolitiske mål, fordi utmeldelse nå vil bety at Norge vil stå alene, sier Lysbakken.

Han sier også at han tror SVs syn på Nato har liten folkelig støtte.

I et møte i sentralstyret i partiet denne uken stilte han seg bak en uttalelse som tar til orde for at det ikke lenger er riktig av SV å arbeide for å melde Norge ut av Nato.

Det gjorde også lederkandidat Kirsti Bergstø og nestleder Torgeir Knag Fylkesnes. Tre av elleve medlemmene i sentralstyret tok dissens. Partiet skal ta stilling til Nato-spørsmålet på landsmøtet i mars neste år.