Fortsatt trøbbel for BankID

NTB

Natt til torsdag virker BankID igjen, men tilgjengeligheten er begrenset. Folk oppfordres til å prøve på ny om de ikke lykkes.

Problemene, som startet sent onsdag kveld, omfattet BankID på mobil for kunder av Telenor, Telia og Ice, BankID med app og brikke og BankID-signering. Til utpå natten var tjenestene helt nede.

Natt til torsdag gikk statusen fra rødt til gult, og det opplyses at det er begrenset tilgjengelighet for BankID på mobil for kunder av de samme teleselskapene.

– Forsøk igjen for å lykkes. Vi beklager problemene dette medfører og arbeider med å rette feilen, lyder meldingen.