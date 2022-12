NHO og Forbrukerrådet advarer mot netthandling fra utlandet

NTB

Samtidig som det ofte er både billig og effektivt, kan netthandel være en jungel det er vanskelig å orientere seg i. Særlig gjelder det utenlandske nettsteder.

Rundt 12 prosent av nordmenns samlede varekjøp stammer fra nettbutikker, og vi handler stadig mer på nett. Under pandemien hadde netthandel en eksplosiv vekst, men også etterpå øker bruken av netthandel, også når vi kjøper julegaver.

Rundt 30 prosent av alle norske nettkjøp går til utenlandske aktører. Dette får både NHO og Forbrukerrådet til å rette en advarende pekefinger.

– Vi ønsker global handel velkommen her i Norge. Samtidig kan det være lurt å tenke over visse aspekter før du trykker på kjøpsknappen hos nettbutikker som holder til utenfor EU og EØS-området, sier Linda Vist, bransjedirektør for Handel i NHO Service og Handel, i en pressemelding.

Forbudte kjemikalier og høye tollregninger

Nylig viste for eksempel en test fra Forbrukerrådet at bakeformer i silikon handlet fra utenlandske nettsteder setter igjen farlige kjemikalier ved bruk.

Årsaken er at Europa har et strengere regelverk for kjemikalier i produkter enn mange andre land.

– Styr derfor unna nettbutikker utenfor Europa, særlig når du kjøper produkter som kommer i nærkontakt med mat og kropp, sier Gunstein Instefjord, leder for forbrukerpolitikk i Forbrukerrådet.

Foruten uønskede kjemikalier, kan slike innkjøp også ende opp med skyhøye tollregninger, produkter som ikke lever opp til forventningene og upraktiske returneringsordninger.

Falske norske nettbutikker

Han advarer mot nettbutikker som ser norske ut, men som ikke er det.

– Mange nettbutikker utgir seg for å være norske, og det ikke alltid like enkelt skille dem fra hverandre, sier han.

Når man handler på nett kan det derfor blant annet være lurt å sjekke om nettstedet har kjente betalingsløsninger, at språket er korrekt og ikke ser ut å bruke Google Translate (som kan gi noen merkelige norske setninger innimellom), og at kontaktinformasjon og telefonnumre er lett tilgjengelig.

Forbrukerrådet har en liste over utenlandske nettbutikker som utgir seg for å være norske.