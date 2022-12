Mann i 60-årene døde etter bil falt ti meter ned skrent

En mann i 60-årene døde etter at en bil falt rundt ti meter ned en skråning i Fyllingsdalen i Bergen.

Ulykken skjedde klokken 19.29 onsdag kveld. I en pressemelding like før klokken 23 bekrefter politiet at føreren omkom i ulykken.

– Politiet har nå foretatt varsling av avdødes nærmeste pårørende. Fører av bilen var en mann i begynnelsen av 60-årene. Politiet er fortsatt på stedet sammen med ulykkesgruppen til Statens vegvesen. Veien ventes å bli åpnet igjen i løpet av en time, heter det i pressemeldingen.

Brannvesenet har tidligere opplyst til Bergens Tidende at bilen skal ha kjørt utfor en skrent på rundt ti meter. Føreren var alene i bilen.

– Vi så at bilen kjørte gjennom et gjerde med fronten først og utfor stupet. Den landet på fronten og vippet over på siden, sier vitner BA har snakket med.