Bil falt ti meter ned skrent i Bergen – en person til sykehus

NTB

En person er fraktet til sykehus etter at en bil falt rundt ti meter ned en skråning i Fyllingsdalen i Bergen.

– Det er en bil som skal ha kjørt utfor en skrent på rundt ti meter. Det var en person i bilen som satt fast, men som nå er frigjort, sier vaktkommandør Jostein Steinsland-Hauge ved 110-sentralen til Bergens Tidende.

Sjåføren er tatt ut av bilen og fraktet over i ambulanse, opplyser politiet til Bergensavisen (BA).

Ulykken skal ha skjedd ved 19.30-tiden.

– Vi så at bilen kjørte gjennom et gjerde med fronten først og utfor stupet. Den landet på fronten og vippet over på siden, sier vitner BA har snakket med.