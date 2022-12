NTB

En ambulanse krasjet under utrykning på R134 like ved småflyplassen ved Hokksund i Øvre Eiker kommune onsdag. Det er ikke meldt om personskader.

Sørøst politidistrikt opplyser på Twitter at det kun er ambulansen som har vært involvert og at det ikke er meldt om noen personskader.

Ambulansen skal imidlertid ha fått store skader.

Ulykken har skjedd under forbikjøring hvor det er to felt i retning Mjøndalen, like før klokken 18. Ambulansen har truffet autovernet, opplyser politiet.

Det ble meldt om trafikale utfordringer på stedet på grunn av ulykken, men klokken 19.10 opplyser politiet at ambulansen er hentet av bilberger og at veien er åpnet for normal ferdsel.

Det er ikke foretatt noe førerkortbeslag i saken, men politiet oppretter sak.