Politiet har beslaglagt skytevåpen etter voldshendelse i Bergen

Våpen er beslaglagt og siktelsen for de fire siktede er oppjustert til grov kroppsskade eller medvirkning til grov kroppsskade etter en voldshendelse i Bergen.

Det skriver politiet i en pressemelding onsdag kveld.

De fire siktede er fortsatt i varetekt. To av dem er i arresten og to av dem er på Haukeland universitetssykehus. To av de siktede har fått behandling for skuddskader, men ingen av dem er ifølge politiet alvorlig skadd.

– Siktelsen er i løpet av dagen oppjustert til grov kroppsskade eller medvirkning til grov kroppsskade for alle fire, skriver politiet.

De skriver også at de har tatt beslag i et skytevåpen.

– Kriminalteknikere har foretatt undersøkelser på åstedet. Det arbeides nå med avhør av de siktede og av vitner. Vi arbeider også med gjennomgang av beslag, skriver politiet.