Helse Bergen må spare penger: – Legene må oftere si nei

NTB

I tiden framover må Helse Bergen gjøre drastiske grep for å spare 500 millioner kroner. Det betyr at de vil si nei til flere pasienter.

– Pasientene vil trolig merke lite. Men våre medarbeidere vil nok merke at budsjettet er stramt. Det kan bli lange og krevende dager, sier administrerende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen, til NRK.

Alle delene av helseforetaket skal effektivisere. Det gjør at de må prioritere hardere.

– Det kan være at man ønsker seg en CT-undersøkelse eller MR-undersøkelse, og vurderer at det er behov for det. Men legene må oftere si nei om de ikke tror det vil gi ny kunnskap.

Styret i Helse Bergen vedtar budsjettet for neste år på styremøtet neste uke. Noen av kuttene som har blitt varslet i mediene har blitt fjernet i forslaget fra administrasjonen, for eksempel blir ikke fødeavdelingen på Voss sommerstengt.