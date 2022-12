Forslag om å gå tilbake til gamle priser for elbillading i Oslo fikk ikke flertall

NTB

Forslaget om å gå tilbake til de gamle prisene for elbillading i Oslo fikk ikke flertall i bystyret onsdag ettermiddag.

I stedet ble det vedtatt et kompromiss, skriver NRK. Det går ut på at timeprisen skal ta mer hensyn til ladekapasiteten ved ladepunktene. Denne ordningen skal være på plass senest tidlig i januar.

Sånn ordningen fungerer i hovedstaden i dag betaler elbilistene for hver time de lader og ikke for hvor mye strøm de bruker. Det gjør at strømmen blir uforholdsmessig dyr for elbiler som lader sakte ved ladestolper med lav effekt.

Til tross for at flere partier angrer på vedtaket stemte Rødt og byrådspartiene likevel ned forslaget om full reversering til «gamle» ladepriser.

Den midlertidige løsningen som ble stemt fram i bystyret skal vare fram til Oslo kommune i løpet av neste år får på plass en forbruksbasert betaling, der elbilistene betaler per kWh strøm og ikke for hver time de betaler.