NTB

Ved inngangen til desember var det 3.009 innsatte i norske fengsler. Soningskøen fortsetter å synke og er nå på 78 personer.

Tall fra Kriminalomsorgen viser at 78 personer sto i soningskø i november, mot 87 måneden før. I forrige måned krøp soningskøen under 100 dommer, for første gang siden oktober 2018.

Belegget i norske fengsler er for tiden på 84 prosent.

Av de 3.009 innsatte satt 645 (21 prosent) i varetekt. Tallene viser også at 777 av de innsatte var utenlandske statsborgere (26 prosent).

583 personer startet straffegjennomføring i samfunnet i november, 12 prosent færre enn samme måned i fjor. 311 av disse var med elektronisk kontroll, også kalt fotlenke.

Nær halvparten (49,3 prosent) av de som startet gjennomføring av straff i samfunnet, er domfelt for trafikklovbrudd. Deretter kommer økonomiske lovbrudd (11,3 prosent) og narkotika/rusmiddellovbrudd (11,2 prosent).