To personer reddet opp fra vannet i Drøbak

NTB

To personer er reddet opp fra vannet i Drøbak. Ifølge VG hoppet den ene personen ut for å redde en annen person.

Samtlige nødetater rykket ut mot Drøbak sentrum klokken 12 onsdag, etter melding om at en person var i vannet, skriver VG.

Operasjonsleder Melissa Krag i Øst politidistrikt forteller til avisen at han er i live.

– Han fortalte nødetatene at han hoppet i sjøen for å redde ut en annen person som han var i følge med, sier Krag.

– For få minutter siden ble det meldt om funn i sjøen av en person, som er hentet opp med ukjent skadegrad. Vi jobber ut fra at det er vedkommende han så etter. Vi har ingen indikasjoner på at vi savner flere personer, sier operasjonslederen.