Aasland: Ingen enkle løsninger for å få ned strømprisen

NTB

– På ett eller annet tidspunkt kommer strømprisen i kroner til å ta igjen Arbeiderpartiets oppslutning i prosent, sier Rødts Mímir Kristjánsson.

Han kom med uttalelsen i Politisk kvarter på NRK onsdag morgen.

Der ble olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) konfrontert med sitt løfte om at «nå går vi en tryggere vinter i møte» og sin videreformidling av en spådom om lavere strømpriser.

– Nå går vi en tryggere vinter i møte. Gjennom sommeren og høsten har jeg bedt kraftprodusentene spare på vannet. Nå er fyllingsgraden i sørlige Norge på over 80 prosent, skrev Aasland på Facebook 16. november i år.

Han siterte en analytiker som mente strømprisene ville ligge på rundt 2 kroner per kilowattime i vintermånedene. Slik gikk det ikke.

Få dager før jul er strømprisene nok en gang rekordhøye, og på det høyeste onsdag er prisen per kilowattime på 7,50 kroner, inkludert avgifter.

Mye usikkerhet – ingen enkle løsninger

– Dette forteller oss at det er usikkerhet i energimarkedene, og at prisene varierer veldig mye, sier Terje Aasland nå.

– Jeg forstår at situasjonen er krevende, og derfor er vi heldige som har den strømstøtteordningen vi har, fortsatte energiministeren.

Han bedyret at strømstøtteordningen blir videreført hele neste år og så lenge det er behov.

Aasland vil ikke være med på å frikoble den norske strømprisen fra europeiske strømpriser.

– Det er ingen quick fix i å frikoble fra europeiske priser. Vi har et sammensatt system som vi må håndtere med varsomhet. Så må vi være sikre på at når vi gjennomfører tiltak, at de faktisk virker, at de bedrer forsyningssikkerheten, og at vi får ned prisene. Det er ingen enkle løsninger. Vi vil vurdere prisdannelsen og om det er ting vi kan gjøre for å regulere som gjør at vi får mer stabilitet og mer forutsigbarhet i prisene.

– Har ikke mangel på strøm

Rødts Mímir Kristjánsson pekte i debatten på at folk i Norge ikke klarer dagens høye strømpriser i tre-fire måneder til.

– Folk som er lavtlønte, trygdede, minstepensjonister, klarer ikke dagens priser. Da kan vi ikke si at vi kutter elavgiften med 7–8 øre. Det er ingenting. Folk er ikke dummere enn at de ikke leser sine egne strømregninger, sier Kristjánsson.

Han mener vi ikke har strømmangel i Norge.

– Problemet er at vi selger strømmen fra offentlig eide kraftselskaper enormt mye dyrere enn det koster å produsere den. Strømmen selges til eierne, folket, til en margin på opp mot 1000 prosent.

– Min spådom er at på ett eller annet tidspunkt kommer strømprisen i kroner til å ta igjen Arbeiderpartiets oppslutning i prosent om ikke dette løser seg, raljerte Rødt-politikeren.

Styringsmekanisme

Aasland varslet i debatten at en ny styringsmekanisme, som skal begrense eksport av strøm fra Norge, blant annet ved lave magasinnivåer, vil være klar på nyåret.

– Den kommer nå på nyåret. Vi er i ferd med å konkludere. Ordningen vil være viktig i tiden fremover fordi vi får mer og mer uregulerbar kraft inn i det norske kraftsystemet. Vi må ta vare på vannkraften som kan bidra med effekt og kan opprettholde kraftforsyningen når det ikke blåser.