Tengs-fetteren i diskusjon med forsvarerne: – Hvorfor sitter jeg her?

NTB

Tiltaltes forsvarere bruker mye tid i retten på å lese opp gamle avhør av fetteren til Birgitte Tengs. Fetteren reagerer kraftig på forsvarernes opptreden.

– Det er ikke min forklaring, og det omtaler ikke meg som person, så hvorfor sitter jeg her? Skal vi tåkelegge, eller opplyser vi? Det er det vi driver med nå, sier fetteren i tingretten.

Det sier han etter at forsvarer Stian Bråstein i over en time har lest opp gamle avhør. Avhørene har fått mye kritikk for måten de er utført på, og Bråstein sier at han legger til grunn at ordene ikke er fetterens egne, og at fetteren er uskyldig.

Avhørene omfatter blant annet tilståelsen til fetteren som senere ble trukket tilbake.