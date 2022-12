Dødelige hjerteinfarkt har falt med 85 prosent i Norge

Den nest vanligste dødsårsaken i Norge er hjerte- og karsykdommer, selv om de er i stadig nedgang. Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB scanpix Les mer Lukk

NTB

Dødelige hjerteinfarkt har falt fra over 400 per 100.000 innbygger i 1970 til rundt 60 per 100.000 i dag.