Tidligere MDG-topp trekker seg fra politikken

NTB

Tidligere nestleder i MDG, Kriss Rokkan Iversen, trekker seg fra politikken av hensyn til familien.

Iversen sier til iHarstad at livssituasjonen ikke er forenlig med politisk arbeid, verken på fylkesnivå eller lokalt nivå.

– Jeg har en livssituasjon som ikke er forenelig med politisk arbeid på fylkesnivå, den neste perioden. Det samme gjelder for lokalpolitikken. Jeg tar derfor et hvileskjær og skal fokusere på familien og hverdagen her i Harstad, sier hun.

Iversen gjorde det i februar kjent at hun ville gå av som nestleder i MDG nasjonalt før sommeren. I helga ble det kjent at hun ikke har stilt seg til rådighet for nominasjonskomiteen i MDG Troms og Finnmark. De siste årene har hun hatt verv i fylkestinget og i Harstad kommune. Hun var også stortingskandidat ved forrige valg.