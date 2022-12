Ap-topp vil «vurdere alt» for å få ned strømprisen

– Det er nesten blitt et skjellsord å si at dette systemet har tjent oss godt i 30 år, for det gjør det ikke nå, sier Aps energipolitiske talsperson Marianne Sivertsen Næss. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

– Vi må vurdere alt, sier Aps energipolitiker Marianne Sivertsen Næss, som åpner for å se på den norske tilknytningen til det europeiske strømmarkedet.

Strømprisene når nye rekorder denne uken, og samtidig øker eksporten av strøm til utlandet. Dette skjer til tross for at fyllingsgraden er over normalen, etter en høst med mye regn.

Aps leder av energikomiteen på Stortinget, Marianne Sivertsen Næss, omtaler i Klassekampen dagens strømprissituasjon som fortvilet.

– Det er en fortvilet situasjon. Det skal jeg være ærlig på. I stort handler det om underskudd på kraft, sier hun til Klassekampen.

– Det er nesten blitt et skjellsord å si at dette systemet har tjent oss godt i 30 år, for det gjør det ikke nå. Det skjer ting med strømprisene nå som vi ikke har erfart tidligere, sier hun.

Men Sivertsen Næss kan ikke svare på hva vi skal gjøre nå, og sier det ikke finnes noen «quick fix». Nå håper hun at energikommisjonen vil si noe om måten den norske strømprisen blir fastsatt på. Energikommisjonen skulle opprinnelig levere sin rapport 15. desember 2022, men har fått utsatt frist til 1. februar 2023.

– Vi må se på hva energikommisjonen kommer med. Så må vi ta noen valg basert på kunnskapen vi får derfra, men det er for tidlig for meg å konkludere om hva, sier hun.

Hun sier reforhandling av avtaler ikke vil gi lavere priser i morgen.

– Skal man for eksempel frikoble seg mer fra Europa eller reforhandle avtaler, så vil det også være noe som tar tid. Se på hvor lang tid brexit tok, sier hun.