NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Perus avsatte president må forbli i varetekt

Høyesterett i Peru har avgjort at den avsatte presidenten Pedro Castillo må forbli i varetekt. Han er mistenkt for kuppforsøk i forrige uke. Senere denne uka ventes påtalemyndigheten å forsøke å få holdt Castillo i arrest i opptil tre år.

Avgjørelsen fra høyesterettsdommer Cesar San Martin Castro kan bidra til å eskalere de voldelige protestene i landet, der folk krever løslatelse av den avsatte presidenten, samt at hans etterfølger avsettes og at det umiddelbart settes en dato for nyvalg på både president og folkevalgte.

Biden undertegnet LHBT-lov

Til jubel fra tusenvis utenfor Det hvite hus undertegnet USAs president Joe Biden i går kveld lovgivning som skal verne om likekjønnede ekteskap.

– Denne loven og kjærligheten som den forsvarer, er et slag mot hat i alle dets former, sa Biden. Sam Smith og Cindy Lauper opptrådte under tilstelningen.

Enighet om avtale som hindrer offentlig nedstengning i USA

I den amerikanske Kongressen er det enighet om en avtale som sikrer finansieringen av føderale tjenester og etater. Dermed blir det ingen nedstengning.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er det ikke kjent hvor mye penger som er involvert i avtalen, som gjelder for resten av budsjettåret.

Hyttetyv tatt i biljakt på Toten

To menn i 30-årene prøvde å ta seg inn i ei hytte på Skjelbreia på Vestre Toten i natt. Én ble tatt på stedet, mens den andre ble tatt av politiet etter en biljakt.

– Mannen kjørte ut av veien i en annen bil, dette under forfølgelse av politiet, skriver politiet i Innlandet på Twitter. Spesialenheten for politisaker er rutinemessig varslet.