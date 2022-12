Snøen skaper trafikkaos rundt om i landet

Både i øst, sør og vest meldes det om vanskelige kjøreforhold og mange ulykker på veiene etter snøfallet tirsdag ettermiddag.

– Det er generelt vanskelige kjøreforhold flere steder i distriktet. Anmoder om at veifarende kjører etter forholdene, og beregner god tid, opplyser politiet i Oslo på Twitter. De melder at det som følge av flere trafikkulykker vil oppstå trafikale utfordringer og kø flere steder.

Tre vogntog står fast i bakken på E6 ved Skulleruddumpa i Oslo.

Tre vogntog står fast på E6 sørgående opp fra Skulleruddumpa, opplyser politiet i Oslo på Twitter klokken 19.

– Dette vil medføre lange køer, skriver politiet.

De oppfordrer bilister til å svinge av og velge alternative veier.

For kaldt for saltet

Vegtrafikksentralen følger opp og melder at det noen steder er så kaldt at saltet ikke fungerer like bra. De oppfordrer bilister til å følge forsiktig.

Øst politidistrikt melder om flere kollisjoner og at det er svært glatt langs enkelte hovedveier og sideveier i Østfold og Follo.

På E6 mellom Oslo og Moss skal flere vogntog ha problemer.

I Ås skal to personbiler og en lastebil ha vært involvert i en ulykke, mens det i Tønsberg har vært en front-mot-front-ulykke ved Våle. Ifølge politiet var det to biler og til sammen fire personer involvert i hendelsen. Der er skadeomfanget fortsatt ukjent.

Står på kryss og tvers

Lengre vest melder Politiet i Sør-Vest om biler og vogntog «som står på kryss og tvers» mellom Ølensvåg og Etne på E134.

– Innsatsleder beskriver at det er vanskelige kjøreforhold med snø som nedbør på stedet, mørkt og noe vind, opplyser politiet.

Vegtrafikksentralen sør melder at rv 9 mellom Haukeli og Hovden er stengt som følge av bilberging.

– En personbil har kjørt ut i bakkene opp fra Haukeli. Bilberging er på plass, opplyser Vegtrafikksentralen.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Det er svært utfordrende kjøreforhold flere steder, som her ved E 39 i Drangsdalen i Rogaland, retning mot Flekkefjord. Les mer Lukk

Bil mistet hjul

På E39 i Agder er det i Flekkefjord melding om tre større kjøretøy som sto fast i østlig retning ved Nulandsbakken, melder Politiet i Agder. Disse skal nå ha kommet seg videre, men etterlatt seg kø på stedet, melder

Samtidig skal en bil skal ha fått stans ved Sølvberget utenfor Mandal i Lindesnes kommune. Denne bilisten skal ha mistet et hjul, også det på E 39. Begge hendelsene fører til mye kø.