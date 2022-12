Mann døde i grustak i Eidsberg – trolig arbeidsulykke

NTB

En mann i 30-årene omkom i det politiet tror var en arbeidsulykke i Eidsberg tirsdag formiddag.

Tirsdag formiddag ble en mann i 30-årene fra Indre Østfold funnet død i et grustak i Eidsberg.

Det skriver Smaalenene. De pårørende er varslet om dødsfallet.

Politiet sier til avisen at det er for tidlig å si noe om dødsårsaken, men forteller at de har gjort avhør av mannens kolleger på stedet. Krimteknikere er også på stedet.

– Vi ble varslet av AMK klokken 11.50. Vi fikk beskjed om at kolleger hadde funnet en livløs person under en sorteringsmaskin. Det foregikk livredning på stedet, men livet sto ikke til å redde, sier operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt.

Politiets foreløpig teori er at dødsfallet har skjedd i forbindelse med en arbeidsulykke.