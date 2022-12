Equinor må gjøre bedre rede for miljøtiltak på Rosebank

NTB

Britiske reguleringsmyndigheter ber Equinor levere en tydeligere miljøprofil for Rosebank-feltet før det gis grønt lys for prosjektet.

Utslippsprofilen det norske selskapet har levert, er blant punktene der det kreves mer utfyllende informasjon, melder bransjenettsiden Energy Voice.

Det er britiske OPRED (Offshore Petroleum Regulator for Environment and Decommissioning) som har gått gjennom miljøkonsekvensutredningen fra Equinor. OPRED er tilsynsmyndighet og regulator for aktivitet på britisk sokkel, og skal også sørge for at miljøkrav oppfylles. I 2021 undertegnet næringen i landet og britiske myndigheter en avtale som inkluderer krav om utslippskutt i petroleumsnæringen.

I et brev til Equinor mandag skriver OPRED at miljøerklæringen for feltet ikke tydelig nok viser hvordan disse miljøkravene skal oppfylles.

Ikke overrasket

Equinors pressetalsperson for leting og produksjon internasjonalt, Ola Morten Aanestad, er ikke overrasket over tilbakemeldingen.

– Konsekvensutredningen har vært på høring og er nå gjennomgått av regulatoren. Det ville vært overraskende hvis de ikke hadde spørsmål, skriver Aanestad i en epost til NTB.

– Vi setter pris på tilbakemeldingen fra OPRED og vil svare på innspillene i tråd med vanlig praksis.

Equinor er operatør og eier 40 prosent av Rosebank, som ligger vest for Shetland på 1.100 meters dyp. Det er anslått å inneholde 250–350 millioner fat utvinnbar olje av god kvalitet og regnes som den neste store utbyggingen på britisk sokkel.

Krever stans

Miljøaktivister har i lang tid krevd at Equinors britiske Rosebank-felt skal stanses, fordi miljøbelastningen ikke er forenlig med klimamålene. Det er dessuten påpekt at utbyggingen innebærer en risiko for naturen, som at for eksempel oljesøl og utbygging vil påvirke sjøfugl, fisk og sårbare arter på havbunnen.

– Vi setter pris på at myndighetene gjør jobben sin og setter spørsmålstegn ved påstander fra fossilindustrien som ikke kan bevises, skriver Tessa Khan, leder for miljøorganisasjonen Uplift UK, i en kommentar.

Equinors plan er å ta investeringsbeslutning for Rosebank i løpet av første kvartal neste år. Så er planen for Rosebank at feltet skal være i gang med brønnboring i 2025, med den første oljen ventet levert i fjerde kvartal 2026. Feltet har en forventet levetid på 25 år.