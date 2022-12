Viggo Kristiansens forsvarer ber om mildest mulig straff – antyder åtte måneders fengsel

NTB

Forsvarene ber om at retten ser på Viggo Kristiansen på mildest mulig måte når straffen for de rettskraftige forholdene skal utmåles.

– Det dreier seg om forhold som ligger 26 og 24 år tilbake i tid, poengterte forsvarer Bjørn Andre Gulstad da han kommenterte aktoratets redegjørelse i Borgarting lagmannsrett tirsdag.

Han pekte på en lang rekke omstendigheter som må trekke i formildende retning når Borgarting lagmannsrett skal utmåle straff for forhold som ble rettskraftig avgjort i 2002.

– Åtte måneders fengsel er riktig nivå, sa han.

Statsadvokat Andreas Schei argumenterte for at retten må falle ned på ti måneders fengsel for gjentatte overgrep mot en liten jente, samt skremmende og hensynsløs atferd mot en nabokvinne.

Forholdene ble rettskraftig avgjort i 2002, før Baneheia-saken. Siden Viggo Kristiansen skal frifinnes for Baneheia-forholdene, må retten utmåle straff for de øvrige forholdene i tiltalen. Ettersom Kristiansen har sonet nesten 21 år av Baneheia-dommen, er straffen retten utmåler nå, for lengst oversonet.