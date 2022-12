Næringslivets sikkerhetsråd foreslår maksgrense på 28 år for militær HV-tjeneste

NTB

Økt bruk av Heimevern-soldater de siste årene har ført til det næringslivet mener er kritiske hull hos bedriftene der de jobber til vanlig.

En løsning er å sette en slags øvre aldersgrense, mener Næringslivets sikkerhetsråd.

– La oss si at halvparten av HV-styrken blir kalt inn. Da begynner vi å se systemet kollapse, sier direktør Odin Johannessen i Næringslivets sikkerhetsråd til Forsvarets forum.

Johannessen foreslår at soldatene ikke kalles inn til militær tjeneste etter at de er fylt 28 år, men heller har oppmøteplikt på jobb som en del av tjenesten i Heimevernet.

– Det handler om å forstå at totalforsvaret og totalberedskapen i dag må inkludere næringslivet. Aktørene må inn, og vi kan ikke løse det gjennom militær rekvisisjonsmyndighet. Skal den militære delen virke, må sivilsamfunnet i bunnen virke, slik vi ser det i Ukraina nå, sier Johannessen til Forsvarets forum.

I en medlemsundersøkelse gjort av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), oppgir 9 prosent av de spurte bedriftene i november at «kritisk viktig personell kalles inn til tjeneste i Heimevernet». Den høyeste andelen var det i bedrifter som har 50 eller flere ansatte: Der svarte 14 prosent at de ble påvirket av at kritisk personell blir innkalt til HV-tjeneste.

I Heimevernet er den årlige ordinære tjenesteplikten inntil 6 dager for menige og inntil 9 dager for befal og spesialister fram til de fyller 44 eller 55 år.