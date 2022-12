Feil på en sporveksel ved Skøyen fører til innstillinger og forsinkelser i togtrafikken

NTB

Det er nye problemer på Drammenbanen og Askerbanen, denne gangen ved Skøyen. Det er også problemer på Hovedbanen. – Dette vil ta tid, opplyser Bane Nor.

Togstrekningene har vært rammet av feil hele mandag formiddag, først på grunn av en feil med en sporveksel ved Lysaker.

Få minutter etter at Bane Nor opplyste at feilen ved Lysaker var rettet, ble det igjen trøbbel. En feil på en sporveksel ved Skøyen fører til nye forsinkelser og innstillinger.

– Dette vil ta tid, skriver Bane Nor.

Feilen berører en rekke toglinjer, deriblant Flytoget og flere region- og lokaltog.

En feil på en sporveksel gjør også at det er forsinkelser ved Grorud. Bane Nor skriver at de jobber med å rette feilen, men at de ikke vet hvor lang tid det vil ta.