Aktor: Sentrale momenter tyder på én gjerningsmann i Baneheia-saken

NTB

Verken obduksjonen, åstedet eller handlingenes karakter tilsier at det var flere enn én gjerningsmann i Baneheia-saken, mener statsadvokat Andreas Schei.

Det er riktignok ikke tilstrekkelig dekning for å konkludere med at det bare var én gjerningsmann på åstedet da voldtektene og drapene i Baneheia ble begått for over 22 år siden. Men statsadvokat Andreas Schei la betydelig vekt på at forklaringen til Jan Helge Andersen praktisk talt er uten bevismessig betydning for at Viggo Kristiansen (43) tok del i handlingene som fant sted 19. januar 2000.

– Andersen kan ha hatt et motiv for å implisere Viggo Kristiansen i handlingene for å oppnå redusert ansvar og straff, sa han.

Jan Helge Andersen har endret og tilpasset forklaringen sin en rekke ganger – etter hvert som han er blitt konfrontert med bevis som motstrider det han tidligere har sagt, ifølge Schei.

– Det har skjedd i forbindelse med at han er blitt gjort kjent med DNA-funn, opplysninger om Kristiansens mobilbruk og videre opplysninger om dekningsområdet til basestasjonen telefonen var koblet opp mot, sa Schei da han redegjorde for påtalemyndighetens syn på bevisene som ble brukt til på dømme Kristiansen i 2001 og 2002.

At Andersen i en forklaring oppga at Kristiansen kunne ha forlatt åstedet en stund for å sende flørtete tekstmeldinger til en jente, for deretter å vende tilbake, omtalte statsadvokatene som absurd. Han påpekte også at Andersen i ettertid også har endret forklaring om hvem som rengjorde kniven etter at jentene var drept og dekket til.

Forsvarere Arvid Sjødin (t.h.) og Bjørn André Gulstad hilser på statsadvokat Johan Øverberg (t.v.) før behandlingen av Viggo Kristiansens gjenåpningssak i Borgarting lagmannsrett. Les mer Lukk

Andersen fastholder

Jan Helge Andersen er kjent med påtalemyndighetens oppfatning og beskrivelser av forklaringen han har gitt om Baneheia-saken.

– Andersen fastholder sine tidligere forklaringer om Viggo Kristiansens rolle i saken. Vi tar statsadvokatenes synspunkter til etterretning, og har ingen ytterligere kommentarer, sier Andersens forsvarer, advokat Svein Holden, til NTB.

Andersen er siktet for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10), som Kristiansen ble domfelt for. Etterforskningen er ikke ferdigstilt og spørsmålet om han skal tiltaltes også for dette drapet er ikke avgjort ennå.

– Han har forklart seg skiftende og svært vagt. Og i lys av de nye bevisene blir troverdigheten ytterligere svekket. Bevisbildet tyder på at Andersens rolle var en annen og mer omfattende enn han har forklart så blant, sa Schei.

Forklaringen om at Viggo Kristiansen var initiativtaker og pådriver bak voldtektene og drapene i Baneheia var avgjørende for at domstolen kunne dømme Kristiansen til 21 års forvaring for 20 år siden. Andersen hevdet at han ble truet med kniv til å delta i overgrepene og til å drepe Stine Sofie Sørstrønen (8).

– Vi kan heller ikke se at det er større sannsynlighet for at det har væt to gjerningsmenn basert på at det er to fornærmede. En voksen mann med kniv vil ha mulighet til å kontrollere to barn, særlig når han har fått dem bort fra stien. Det finnes eksempler på overgrep mot to fornærmede begått av én overgriper, sa Schei.

Stine Sofie Sørstrønen (t.v.) og Lena Sløgedal Paulsen ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand i 2000. Les mer Lukk

Avviser hovedbevisene

Heller ikke de to andre hovedbevisene i saken – DNA-beviset og telefonbeviset – gir holdepunkter for Kristiansens skyld – snarere tvert imot, argumenterte statsadvokat-kollega Johan Øverberg i sin del av redegjørelsen.

Nye og grundige DNA-undersøkelser taler ikke for at det var to gjerningsmenn bak drapene i Baneheia. I den gjenåpnede straffesaken har DNA-bevisene vært vurdert på nytt, og med nye metoder. De har gitt helt andre svar enn tidligere.

– DNA-beviset samlet sett passer dårlig med Jan Helge Andersens forklaring. Det foreligger ikke DNA-bevis som underbygger at gjerningen er begått av mer enn én person, sa Øverberg da han innledet for saken.

Og telebevisene som ble innhentet allerede under den opprinnelige etterforskningen, plasserer Kristiansen langt på vei der han hele tiden har hevdet at han var i gjerningstidsrommet – i mekkeboden ved hjemmet sitt i Kristiansand.

– Påtalemyndigheten har funnet at telebevisene samlet sett er veldig vanskelig forenlig med Jan Helge Andersens forklaring om Viggo Kristiansens deltakelse. De trekker heller i retning av at han ikke var på åstedet, sa Øverberg.

Det ble sendt fire tekstmeldinger fra Viggo Kristiansens mobiltelefon i tidsrommet da Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen ble drept. Telefonen var koblet opp mot en basestasjon som reelt sett ikke hadde dekning på åstedet. Basestasjonen dekket området der Kristiansen bodde.