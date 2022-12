Kvinne dømt til et halvt års fengsel etter hundedrap i Brumunddal i fjor

NTB

En 58 år gammel kvinne er i Østre Innlandet tingrett dømt til et halvt års fengsel etter at en av hundene hennes drepte kvinnens halvannet år gamle barnebarn.

To måneder av straffen ble gjort betinget. Den enstemmige dommen fra i Østre Innlandet tingrett er i samsvar med påstanden fra aktor, statsadvokat Magnus Schartum-Hansen.

Hendelsen skjedde i Brumunddal 5. juni 2021 da gutten var på besøk hos farmoren sin. Gutten ble bitt en rekke ganger i hodet og kroppen og døde på stedet av skadene.

Farmoren ble i mai tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død. Kvinnen erkjente ikke straffskyld i retten.

Både rottweileren som drepte gutten, og en annen hund ble avlivet senere samme dag.

Flere skjerpende omstendigheter

Retten la til grunn at rottweileren Nestor var en farlig og aggressiv hund, og at tiltalte var kjent med dette. Hunden hadde angrepet barn minst fire ganger før det siste dødelige angrepet.

Retten la i skjerpende retning vekt på at et forsvarsløst barn døde som følge av tiltaltes uaktsomhet. Det er videre skjerpende at det ikke var noen plutselige ytre omstendigheter som påvirket hendelsesforløpet, ifølge dommen.

– Retten mener at tiltalte opptrådte grovt uaktsomt den dagen og finner at dette er skjerpende, heter det videre.

Ifølge tiltalen hadde kvinnen hundene ute i hagen, mens hun hadde satt opp en provisorisk grind ved inngangen til stuen. I stuen var barnebarnet alene uten tilsyn.

Blir ikke anket

Bistandsadvokat for barnets mor, advokat Inger Johanne Reiestad Hansen, sier til NTB at hennes klient er glad for at det er avsagt en dom, og at det er riktig at ansvaret for hendelsen ble plassert.

– Selve straffeutmålingen er ikke min klient så opptatt av.

I tillegg til fengselsstraffen er kvinnen dømt til å betale en oppreisningserstatning på 170.000 kroner til guttens mor.

Kvinnens forsvarer, Jens-Henrik Lien, sier til Ringsaker Blad at kvinnen er orientert om innholdet i dommen, og at hun har bestemt seg for å ikke anke.

– Vi er uenige i rettens vurdering, men av hensyn til den enorme belastningen denne saken har vært og er for familien, så kommer hun ikke til anke, sier Lien.