Støre og Huitfeldt oppført som nigerianske myndighetspersoner på Twitter

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap). Les mer Lukk

NTB

På Twitter står det at Norges statsminister, utenriksminister og Utenriksdepartementet jobber for den nigerianske staten. UD ber om at det ryddes opp.