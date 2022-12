Ekstra vakthold ved skole i Øvre Eiker etter mulig ulveobservasjon, skriver Drammens Tidende

NTB

Ormåsen skole i Øvre Eiker setter inn ekstra tiltak etter en mulig observasjon av ulv i nærområdet.

Skolen har innført ekstra vakthold i friminuttene og samtidig avlyst uteskolen slik den vanligvis gjennomføres, sier rektor Cecilie Formo Eriksen til Drammens Tidende.

– Ved Ormåsen skole har alle trinn uteskole i løpet av uka. Den har vi vanligvis i naturen i nærområdet, men nå har vi flyttet den inn på skolens område. Det skjer i første omgang ut denne uka, sier hun.

Hun understreker samtidig at det ikke er noen offentlige myndigheter som har bedt dem gjøre disse tiltakene.

– Det er jo heller ingen sikker observasjon av ulv, og vi har ingen grunn til å tro at dette er farlig. Vi ønsker ikke å gjøre dette til noen stor sak, men vi gjør dette for å være på den sikre siden, sier rektoren.

– Jeg er ikke bekymret selv, men vår oppgave er å ta vare på det kjæreste foreldre har, og de skal være sikre på at barna er trygge her.

Bakgrunnen for tiltakene er et Facebook innlegg fra en beboer som mandag la ut melding om at en ulv var sett i området.

Statens naturoppsyn (SNO) sendte folk til området mandag ettermiddag.

– Det var lite snø og vanskelige sporingsforhold, så vi fikk ingen sikker observasjon, sier rådgiver Espen Marker.

Han sier det likevel ikke kan utelukkes at det var en ulv, og at de også tidligere har fått meldinger om ulveobservasjoner i nedre Buskerud.