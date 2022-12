Charlie Hebdo-redaktør til Oslo for å holde foredrag

Sjefredaktør Gérard Biard i det franske satiremagasinet Charlie Hebdo deltar i en åpen samtale om ytringsfrihet under Arendalsuka i 2015. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Les mer Lukk

NTB

Redaktør for det franske satiremagasinet Charlie Hebdo kommer til Oslo for å for å holde det første Øverland-foredraget.