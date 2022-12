NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, tirsdag 13. desember.

Viggo Kristiansens sak behandles i lagmannsretten

Det er satt av en dag til gjenåpningssaken til Viggo Kristiansen i Borgarting lagmannsrett. Riksadvokaten innstilte tidligere i høst på at Kristiansen skulle frifinnes, etter å ha sittet over 20 år i fengsel for drapene i Baneheia i mai 2000. Selve dommen faller 15. desember.

NHO presenterer økonomisk overblikk

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum presenterer utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. I tillegg presenteres resultatene fra Næringslivets økonomibarometer for fjerde kvartal, der bedriftene blant annet svarer om sine markedsutsikter og ansettelses- og investeringsplaner.

Nytt krisemøte om energi i EU

Energiministerne i EU møtes nok en gang til forhandlinger, etter at de ikke klarte å bli enige om et pristak på gass da de møttes i november. Presidentskapet i EU-rådet har foreslått senke pristaket på gass med 55 euro. Da partene møttes sist, mente flere land at kommisjonen hadde satt pristaket såpass høyt at det aldri ville bli tatt i bruk. I det nye forslaget senkes pristaket fra kommisjonens utgangspunkt på 275 euro per megawattime til 220 euro per megawattime, viser et utkast omtalt av Bloomberg.

USAs energiminister ventes å kunngjøre vitenskapelig gjennombrudd

USAs energiminister Jennifer Granholm skal tirsdag kunngjøre «et stort vitenskapelig gjennombrudd», ifølge nyhetsbyrået AFP. Kunngjøringen settes i sammenheng med forskning på fusjonsenergi ved Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) i California.

Semifinale i fotball-VM

Den første semifinalen i fotball-VM i Qatar går av stabelen når Argentina møter Kroatia på Lusail stadion. Vinneren av kampen møter enten Marokko eller Frankrike i finalen, som spilles søndag 16. desember.