NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Støre snakket om energi på møte i Paris

– Det er i vår felles interesse at det europeiske energimarkedet er stabilt, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) etter et møte i Paris.

Møtet var en arbeidsmiddag der Støre møtte Frankrikes president og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Temaer var krigen i Ukraina og energikrisen i Europa.

Helsingforskomiteen systematiserer bevis

Helsingforskomiteen har en nøkkelrolle i å samle fortellinger, bilder og videoklipp av forbrytelser mot sivile krigen i Ukraina. Ifølge Vårt Land bidrar regjeringen med 12,5 millioner kroner i 2023 og 2024.

– Ukraina-krigen blir trolig den mest dokumenterte i historien, sier generalsekretær Berit Lindeman.

FTX-gründer pågrepet på Bahamas



Grunnleggeren av kryptobørsen FTX, Sam Bankman-Fried, er pågrepet på Bahamas etter anmodning fra den amerikanske regjeringen, opplyser påtalemyndigheten i USA.

Bankman-Fried har vært under etterforskning av justisdepartementet i USA og myndighetene på Bahamas etter at selskapet hans, som var verdsatt til 32 milliarder dollar, begjærte seg konkurs 11. november.

Elon Musk har oppløst Twitters uavhengige ekspertråd

Twitter-eier Elon Musk har oppløst selskapets rådgivende, uavhengige ekspertråd bestående av nesten hundre menneskerettsorganisasjoner og andre organisasjoner.

Rådet ble dannet i 2016 for å ta stilling til spørsmål knyttet til hatefulle ytringer, utnyttelse av barn, selvmord, selvskading og andre problemer på plattformen.

Zuccarello og Wild fikk revansj

Mats Zuccarello sto for en assist da Minnesota Wild vant 2-1 over Edmonton Oilers. Det er få dager siden Wild gikk på et stortap mot samme lag.

Kampen ble spilt i Xcel Energy Center i St. Paul i Minnesota i natt norsk tid. Med den målgivende pasningen er Zuccarello oppe i 29 målpoeng på 27 kamper, fordelt på ni mål og 20 assists.