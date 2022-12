I dag starter Viggo Kristiansens rettssak

Viggo Kristiansen ble løslatt i fjor sommer. Nå starter prosessen som skal ende med at han blir endelig renvasket. Kristiansen kommer ikke til å delta i hovedforhandlingen, men vil være til stede når dommerne i Borgarting lagmannsrett leser opp den frifinnende dommen torsdag ettermiddag. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Les mer Lukk

NTB

For over 20 år siden ble Viggo Kristiansen uskyldig dømt for barnedrap og voldtekter i Baneheia. I dag starter saken som skal gi ham endelig renvaskelse.