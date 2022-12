NTB

To norske statsborgere ble natt til søndag pågrepet i Strømstad, mistenkt for å ha slått og sparket en kvinne.

Det melder TV 2. De to mennene er i 20-årene. Et vitne skal ha sett at de dro en kvinne ut av en bil og utsatte henne for spark og slag før de stakk av i en bil.

De to mennene ble pågrepet ved gjestehavnen i Strømstad natt til søndag.