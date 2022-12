Russisk jagerfly eskorterte norsk overvåkningsfly over Barentshavet

Et P-3C Orion-fly under en flyoppvisning i 2012. Foto: Paul Kleiven / NTB

Et norsk P-3 Orion fly har blitt eskortert av et russisk Mig-31-jagerfly over Barentshavet. Forsvaret sier det er helt normalt å møte russere i lufta.