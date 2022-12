Redusert togtilbud i Oslo det neste døgnet

NTB

Bane Nor har besluttet å innstille deler av togtilbudet mellom Oslo og Romerike det neste døgnet etter togtrøbbelet mandag.

– Togene som normalt har kvartersavganger, vil nå gå i halvtimersfrekvenser, sier presseansvarlig Harry Korslund i Bane Nor til NRK.

Mandag morgen var Romeriksporten stengt for trafikk etter at strømmen gikk i tunnelen. To passasjertog sto fast i tunnelen i fire timer. Samtidig var det problemer med en sporveksel ved Oslo S og flere spor måtte stenge.

Det reduserte togtilbudet varer ut kvelden.

– Vi satser på at alt er tilbake til normalt til i morgen tidlig, sier Korslund.