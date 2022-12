Person omkom i ulykke på E18 i Tvedestrand, opplyser politiet

NTB

En person omkom i en ulykke på E18 i Tvedestrand mandag ettermiddag, opplyser Agder politidistrikt.

To andre personer som var involvert i ulykken, er ved bevissthet, men tilstanden deres er uavklart.

Kriminalteknikere er på vei, og Statens vegvesens ulykkesgruppe er på vei, skriver politiet i Agder på Twitter.

Hendelsesforløpet er uavklart, men ifølge politiet ser det ut til at det dreier seg om en møteulykke. Totalt to kjøretøy og tre personer var involvert i ulykken, og to av dem ble sittende fastklemt i en av bilene.

Politiet opplyser at det er mye kø på stedet. E18 blir stengt på ubestemt tid ved Lundeslettene som følge av ulykken, skriver Vegtrafikksentralen sør på Twitter. Entreprenør er på stedet for å forbedre omkjøringsalternativer.